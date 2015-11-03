Notizie Amatrice Fiorentina

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"Io, terremotato ad Amatrice e un super abbonamento alla Juventus che non mi hanno voluto rimborsare..."

03 ottobre 2017 16:29

Baggio festeggia i suoi 50 anni tra i terremotati ad Amatrice: "Certe cose bisognerebbe vederle da vicino"

18 febbraio 2017 14:49

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