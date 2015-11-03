Notizie Alluvione Firenze Fiorentina

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Biraghi commosso: "Ringrazio la gente per l'aiuto dato in questi giorni, mi sento adottato da Firenze"
12 novembre 2023 18:02
Iachini: "Commisso ci trasmette forza e orgoglio. Firenze da l'esempio come ai tempi dell'alluvione.."
30 marzo 2020 17:28
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