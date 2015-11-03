Notizie Albergo Fiorentina

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Centro sportivo e hotel così riparte la Fiorentina: nessuno potrà avere contatti esterni

17 aprile 2020 10:34

La Fiorentina studia la ripresa della Serie A: allenamento ai 'campini' poi ritiro in albergo a Firenze

16 aprile 2020 13:14

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