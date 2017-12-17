Taarabt all'intervallo: "La Fiorentina sta giocando bene ma è giusto lo 0-0. Vogliamo vincere"

Adel Taarabt, fra i migliori nel corso del primo tempo di Fiorentina-Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Siamo entrati bene nei primi dieci-quindici minuti, dopo...

Adel Taarabt, fra i migliori nel corso del primo tempo di Fiorentina-Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: "Siamo entrati bene nei primi dieci-quindici minuti, dopo siamo tornati un po' troppo indietro. Loro giocano bene, bene che siamo sullo 0-0, speriamo di avere occasioni per vincere la partita".