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Suwarso soddisfatto della "sua creatura": "Siete dei veri guerrieri, continuiamo a migliorare"

Il Como espugna il Franchi e conquista la prima vittoria esterna della stagione sotto lo sguardo soddisfatto del presidente Suwarso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2025 22:49
Suwarso soddisfatto della "sua creatura": "Siete dei veri guerrieri, continuiamo a migliorare" -
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Il Como è riuscito ancora una volta a dimostrare di essere una squadra di assoluto valore. Per i lariani è arrivato il primo successo in trasferta della stagione: la Fiorentina era passata in vantaggio al 6' con Rolando Mandragora, ma è stata rimontata salle reti di Marc-Oliver Kempf al 65' e di Jayden Addai al 94'.

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per congratularsi con gli uomini di Cesc Fabregas: "Grazie ragazzi, siete dei veri guerrieri, continuiamo a crederci. Continuiamo a migliorare".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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