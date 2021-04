SuperLeague e richiesta di dimissioni per Dal Pino: Commisso deve dare delle spiegazioni in Lega

La decisione della Fiorentina di appoggiare la cordata guidata da Agnelli contro l’ingresso dei fondi nella Serie A. Una strana alleanza sfociata nella clamorosa richiesta di dimissioni del presidente Dal Pino. Una scelta di campo strana fin dal giorno del suo arrivo, si era detto pronto ad aiutare il calcio italiano a trovare nuove risorse. Una scelta soprattutto tradita dal tentato golpe per la creazione della SuperLeague. Un tentativo nato e naufragato nel giro di 48 ore, sul quale la Fiorentina ha mantenuto un imbarazzato silenzio. Per il club viola ora si apre un problema politico serio. In Lega infatti tutte le altre società chiederanno conto non solo ad Agnelli, Marotta e Scaroni di quanto accaduto ma inevitabilmente anche ai club che li hanno appoggiati nella battaglia contro i fondi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

