Superata quota 56 mila spettatori per Man utd-Fiorentina, De Gea osservato speciale

Il sito ufficiale del Manchester United ha fornito aggiornamenti sull’amichevole contro la Fiorentina, in programma sabato prossimo alle ore 13:45. Dopo aver annunciato il superamento della soglia dei 50.000 biglietti venduti, il club ha comunicato che, al momento, sono attesi circa 56.000 spettatori all’Old Trafford.

L’incontro avrà un significato speciale per David De Gea, protagonista di una lunga carriera con i Red Devils: con 12 anni trascorsi al club, lo spagnolo detiene il record di presenze tra i giocatori non britannici nella storia del Manchester United.

Nel frattempo, la squadra guidata da Rúben Amorim è rientrata dagli Stati Uniti all’inizio della settimana e ha ripreso gli allenamenti presso il centro sportivo di Carrington, mentre proseguono i preparativi per l’inizio della nuova stagione di Premier League.

Tre i nuovi acquisti che potrebbero fare il loro debutto davanti al pubblico di casa: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e il giovane Diego Leon. Ancora in dubbio, invece, la presenza di Joshua Zirkzee e André Onana, entrambi impegnati in un percorso di recupero fisico. Lisandro Martínez continua a lavorare a parte: il difensore argentino è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio subito a febbraio.