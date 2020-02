Il giornalista tifoso del Milan, Mauro Suma, ha commentato la partita di ieri sera, criticando molto l’atteggiamento dell’arbitro e dell’ex Cutrone:“E’ giusto e sacrosanto che Cutrone si impegni con il fuoco dentro, con le sue caratteristiche. Però avere questo livore nei confronti del Milan e ostentarlo così dopo così tanti anni nel settore giovanile rossonero vuol dire che non si è lasciato nulla nel suo stato d’animo. Però lui ha fatto il suo, ha portato a casa il rigore, a un certo punto ho sperato anche che lo tirasse perché magari per come era coinvolto avrebbe rischiato di sbagliarlo per eccesso di foga e di emotività. Il gol di Ibra a mio avviso era valido perché il tocco di braccio è presunto e non è usato per colpire la palla. Non capisco perché Calvarese sia stato così poco davanti al Var, può essere eccessiva l’espulsione di Dalbert perché il contatto su Ibra non è di quelli clamorosi. Sul rigore, ci sono due corse che si attorcigliano: non è vero che Romagnoli tocca la palla ma alla fine Calvarese ha fischiato il fallo”.