Stroppa convoca l'ex viola Moreno: L'uruguaiano fa parte dei lagunari a disposizione per domani

Il giocatore verrà convocato dal tecnico dei veneti

Venezia-Fiorentina, i convocati di Stroppa: c’è l’ex Moreno, ancora assenti Bella-Kotchap e Basic

Il Venezia si prepara a scendere in campo per l'anticipo contro la Fiorentina guidata dal grande ex Paolo Vanoli, in programma domani sera alle 20:45 sul terreno di gioco dello Stadio Penzo. A poco meno di ventiquattr'ore dal fischio d'inizio, l'allenatore arancioneroverde Giovanni Stroppa ha sciolto le ultime riserve diramando l'elenco dei calciatori a disposizione attraverso i canali ufficiali del club.

Sono 27 i convocati che prenderanno parte alla sfida. La novità principale riguarda il reparto arretrato, dove si registra la presenza di Matias Moreno: la partecipazione dell'ex difensore viola era rimasta in dubbio fino agli ultimi allenamenti di rifinitura, ma il giocatore ha infine recuperato in tempo ed è stato regolarmente incluso nella lista.

Restano invece pesanti le defezioni nella retroguardia veneta. Stroppa dovrà fare a meno sia di Bella-Kotchap che di Basic, entrambi costretti al forfait per problemi fisici. A queste assenze si aggiungono quelle già note dei lungodegenti Sverko e Adorante, proseguendo una situazione di emergenza difensiva che imporrà al tecnico arancioneroverde scelte pressoché obbligate per la formazione titolare.