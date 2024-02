Storia di una comunità agricola di duemila anni fa tornata alla luce con il Viola Park

Un retroscena davvero singolare è emerso nelle ultime ore; durante i lavori di costruzione del Viola Park, sono infatti stati rinvenuti una fattoria romana, una strada e una necropoli con quasi 170 tombe risalenti a una comunità pre etrusca. I lavori per la costruzione del Viola Park, è stato spiegato, hanno consentito di portare alla luce una serie di testimonianze archeologiche di una piccola comunità villanoviana (che precedette la cultura etrusca) che ha lasciato una necropoli composta da sei tombe a pozzetto, con le ceneri dei defunti in vasi di terracotta e oggetti di corredo e un’altra più grande dove ne sono state contate centinaia. Le attività sul campo si sono concluse con la protezione delle strutture rinvenute e il loro riseppellimento, per consentire la conclusione dei lavori del centro sportivo ed evitando danneggiamenti ai resti antichi. Tra i reperti trovati ci sono lucerne, oggetti d’uso personale, come specchi, spilloni e aghi per capelli, pettini, ma anche pedine, dadi, balsamari di vetro e orecchini d’oro. La soprintendente di Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Antonella Ranaldi ha spiegato che le tombe trovate “coprono un arco cronologico di secoli e gli scheletri possono dare molte informazioni su come fosse la vita in età romana. Nelle tombe sono stati trovati anche oggetti che sono attualmente nei depositi della nostra soprintendenza, mentre gli scheletri sono a Scandicci in un altro centro, qualcosa è rimasto anche presso il Viola park, in un magazzino”. Per Ranaldi l’importante ora è “comunicare queste ricerche per raccontarle, ma poi la cosa può essere abbinata anche con l’esposizione dei reperti”. Lo riporta lanazione.it

Vitale senza giri di parole: “La società non esiste. Italiano non ha un dirigente con cui confrontarsi”