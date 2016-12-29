Storari a Cagliari è un rebus e la Fiorentina resta alla finestra…

La situazione del portiere Marco Storari a Cagliari si è fatta piuttosto complicata. Nelle anomale tensioni che ormai da tempo caratterizzano un ambiente come quello cagliaritano che, da neopromosso, non può che dirsi soddisfatto dei risultati ottenuti fin qui dai ragazzi di Rastelli c’è anche la situazione del portiere protagonista della promozione della scorsa stagione. Le frizioni interne, come riportato da Tuttomercatoweb.com, non escludono quindi l’ipotesi di un divorzio già a gennaio. In quest’ottica pare che il Bologna e soprattutto la Fiorentina, dove Storari ha già giocato nella stagione 2008/09, stiano seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.