Stop alle polemiche, ora testa al Guimaraes: stavolta Palladino adotterà un turnover più soft

La Fiorentina riparte e lo fa in Conference

Dopo la sfida del Dall'Ara la Fiorentina riparte, cercando di lasciarsi alle spalle gli strascichi della polemica Italiano-Pradè. La squadra dopo un giorno di riposo inizierà a preparare la gara di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Una gara importante per il continuo di tutta la manifestazione. Per questo Palladino sarà più soft con il turnover e alcuni titolari saranno in campo in Portogallo. Anche perchè l'Udinese arriverà al Franchi lunedì, quindi i viola avranno un giorno di riposo in più sulle gambe. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/bucchioni-italiano-lanno-scorso-sarebbe-andato-via-a-meta-campionato-per-situazioni-con-la-tifoseria/281175/