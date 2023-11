Stop al calcio dilettantistico dopo il maltempo in Toscana. Per ora Fiorentina-Juve non a rischio

Si ferma il calcio dilettantistico in Toscana. La sospensione dell’attività per quanto riguarda le partite di calcio del weekend in Toscana è arrivata dal Comitato Regionale LND, che si è riunito oggi pomeriggio. Questo il comunicato: “Il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Toscano L.N.D., riunitosi questo pomeriggio, supportato dal parere positivo di tutti i consiglieri regionali e delegati provinciali, considerati gli accadimenti di ieri sera, lo stato di emergenza decretato in tutta la nostra regione ed il peggioramento delle previsioni meteorologiche delle prossime ore, unitamente alla volontà di manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità colpite, ritiene doveroso ed opportuno sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana”.

E ancora: “Il Consiglio di Presidenza ha altresì deliberato che tutte le gare che si sarebbero dovute disputare in questo fine settimana (compresi i posticipi del Lunedì), verranno recuperate durante la pausa natalizia nel weekend del 23 e 24 dicembre p.v., ultima data utile prima dell’inizio del girone di ritorno dei campionati”.

Niente partite di calcio, dunque, a livello dilettantistico regionale. Per adesso non è considerata a rischio Fiorentina-Juventus, in programma domenica sera (ore 20.45) al Franchi.