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Stilizzato, rosso, con una grande “V”, questo é il nuovo logo della Fiorentina con la speranza che giri in Europa

L'idea di cambiare logo alla Fiorentina frulla nella testa di Commisso e Barone già da due anni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2022 09:18
Stilizzato, rosso, con una grande “V”, questo é il nuovo logo della Fiorentina con la speranza che giri in Europa -
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Stilizzato, rosso, con una grande “V”, questo é il nuovo logo della Fiorentina con la speranza che giri in Europa

Stilizzato, simmetrico, rosso, come da tradizione ma più piccolo rispetto al passato. Presentato in una data non casuale. L’idea di cambiare logo al club é nata due anni fa, Commisso e Barone vogliono aprire le porte agli appassionati di tutto il mondo. Nel nuovo logo spicca la grande V, colorata di viola sotto al giglio. La speranza é che le nuove maglia girino l’Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino

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