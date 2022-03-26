Stilizzato, rosso, con una grande “V”, questo é il nuovo logo della Fiorentina con la speranza che giri in Europa

L'idea di cambiare logo alla Fiorentina frulla nella testa di Commisso e Barone già da due anni

Stilizzato, simmetrico, rosso, come da tradizione ma più piccolo rispetto al passato. Presentato in una data non casuale. L’idea di cambiare logo al club é nata due anni fa, Commisso e Barone vogliono aprire le porte agli appassionati di tutto il mondo. Nel nuovo logo spicca la grande V, colorata di viola sotto al giglio. La speranza é che le nuove maglia girino l’Europa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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