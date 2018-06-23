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Stemma di Pisa sulla maglia della Fiorentina? Rivolta social dei tifosi, ma è una gaffe

Molti tifosi della Fiorentina ha iniziato a lamentarsi sui social. Il motivo del contendere è il logo del nuovo sponsor che finirà sulla maglia della Fiorentina. "Marina Militare" infatti ha una logo...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
23 giugno 2018 22:02
Stemma di Pisa sulla maglia della Fiorentina? Rivolta social dei tifosi, ma è una gaffe -
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Molti tifosi della Fiorentina ha iniziato a lamentarsi sui social. Il motivo del contendere è il logo del nuovo sponsor che finirà sulla maglia della Fiorentina. "Marina Militare" infatti ha una logo che ricorda molto lo stemma della città di Pisa. Questo fatto ha tratto in inganno molti tifosi viola, che come già detto hanno iniziato a lamentarsi.
Tuttavia, come potete vedere, questi stemmi sono diversi. Pisa essendo una Repubblica Marinara ha un logo simile a quello della Marina pur non essendo lo stesso. Tifosi viola non allarmatevi lo stemma di Pisa non comparirà sulla maglia viola.

Stemma di Pisa sulla maglia della Fiorentina? Rivolta social dei tifosi, ma è una gaffe

Lorenzo Bigiotti

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