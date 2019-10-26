Statistiche Serie A: Castrovilli e Ribery re dei dribbling. L'Italia meno spettacolare di altre nazioni
La classifica dei dribbling in Italia e nel Mondo a cura del Corriere dello Sport.
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2019 10:53
Il Corriere dello Sport oggi in edicola ci mostra le statistiche della Serie A in fatto di dribbling, dove Filippo Falco del Lecce e Gaetano Castrovilli comandano questa speciale classifica. Ed appena un gradino sotto c'è un altro giocatore della Fiorentina: Franck Ribery. Insomma 2 giocatori nei primi 3 posti a disegnare una Viola molto tecnica e spettacolosa.
Come nazioni in testa la Francia, seguita dalla Germania e dall'Inghilterra. L'Italia invece si conferma più tattica e meno spettacolare.