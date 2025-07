Stamani lavoro in palestra per la Fiorentina, Mandragora sta svolgendo un lavoro individuale

Secondo giorno di lavoro per la Fiorentina nel ritiro che la vede protagonista in Inghilterra. Stefano Pioli e i suoi, come mostrato dal video e dalle immagini in calce all’articolo, continuano la preparazione in vista dei tre impegni amichevoli che li vedranno impegnati: domenica 3 agosto alle 16:00 contro il Leicester, martedì 5 agosto alle 20:45 contro il Nottingham Forest, sabato 9 agosto alle 13:45 contro il Manchester United. Stamattina i calciatori viola si sono ritrovati nella palestra del St. George’s Park, centro sportivo della nazionale inglese, situato a Burton-upon-Trent nella contea dello Staffordshire, per un lavoro specifico. Si sta allenando a parte, invece, Rolando Mandragora per un lavoro individuale di potenziamento già previsto e precedentemente concordato. Lo scrive Tuttomercatoweb