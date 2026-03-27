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Stagione finita per Panichelli, lesione del legamento crociato nell’impegno con la nazionale Argentina

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Stagione finita per Panichelli, lesione del legamento crociato nell’impegno con la nazionale Argentina

Redazione

27 Marzo · 17:07

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 17:07

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#FiorentinaPanichelli

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Secondo il report medico dell’Argentina è quanto riportato su Instagram da Cronache di spogliatoio, la stagione dell’attaccante dello Strasburgo, Panichelli ha finito la stagione con la lesione del legamento del ginocchio.
Il giocatore salterà anche l’eventuale finale di Conference League dove potrebbe incrociare la Fiorentina il 27 maggio a Lipsia.

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