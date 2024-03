Stagione finita per Berardi, il Sassuolo perde anche contro il Verona. E ora è penultimo

Piove sul bagnato in casa Sassuolo. Al debutto sulla panchina neroverde, Ballardini non solo perde Berardi ancora per infortunio (si teme la rottura del tendine d’Achille), ma subisce anche la sconfitta nello scontro salvezza col Verona. Al Bentegodi finisce 1-0 per gli scaligeri con una rete di Swiderwski, che consente alla squadra di Baroni di staccare proprio quella di Ballardini e di portarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, aspettando il risultato del Cagliari che deve ancora giocare. Adesso il Sassuolo è al diciannovesimo posto a -3 dalla zona salvezza.

