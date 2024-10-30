Stagione da record per Kean, che media gol! In 14 partite ha segnato 8 reti 

Questo exploit non ha precedenti nella sua carriera

Moise Kean sta vivendo una stagione record, con sette gol in stagione e otto complessivi in 14 partite, incluso quello con la nazionale contro Israele. Questo exploit non ha precedenti nella sua carriera a questo punto della stagione.

La continuità di rendimento è supportata da un altro dato insolito per Kean: nove presenze consecutive da titolare in Serie A, un traguardo mai raggiunto prima (lo scorso anno si era fermato a otto). L'unico altro periodo comparabile è stato al PSG nel 2020, dove ottenne una media gol simile e una delle sue migliori annate. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-contro-il-genoa-mettero-la-formazione-migliore-spero-che-comuzzo-sia-a-disposizione/274652/