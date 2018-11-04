Stadio: Veretout vero leader in mezzo. Le percentuali su passaggi riusciti e duelli vinti...

L'edizione odierna di Stadio si sofferma sulla centralità di Jordan Veretout per il gioco della Fiorentina: "Stefano Pioli gli ha cucito addosso un nuovo ruolo - si legge - al centro del gioco della...

L'edizione odierna di Stadio si sofferma sulla centralità di Jordan Veretout per il gioco della Fiorentina: "Stefano Pioli gli ha cucito addosso un nuovo ruolo - si legge - al centro del gioco della Fiorentina, e lui non sta deludendo, con percentuali di resa importantissime, si legge su Stadio. Quasi l’80% di passaggi riusciti, 59 palloni giocati, il 50% di duelli vinti, percentuale che sale addirittura al 66% se si considerano i contrasti aerei, il tutto con appena due falli fatti. È lui il vice-capocannoniere della squadra, un altro centrocampista insieme a Benassi (a quota 4). Peccato che stavolta non sia arrivato il successo, come accaduto in occasione della gara contro l’Atalanta. Intanto però è stato mantenuto inviolato il “fortino” Franchi, lo stadio dove sono stati messi insieme 14 dei 16 punti in classifica".