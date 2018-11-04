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Stadio: Veretout vero leader in mezzo. Le percentuali su passaggi riusciti e duelli vinti...

L'edizione odierna di Stadio si sofferma sulla centralità di Jordan Veretout per il gioco della Fiorentina: "Stefano Pioli gli ha cucito addosso un nuovo ruolo - si legge -  al centro del gioco della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 12:22
Stadio: Veretout vero leader in mezzo. Le percentuali su passaggi riusciti e duelli vinti... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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L'edizione odierna di Stadio si sofferma sulla centralità di Jordan Veretout per il gioco della Fiorentina: "Stefano Pioli gli ha cucito addosso un nuovo ruolo - si legge -  al centro del gioco della Fiorentina, e lui non sta deludendo, con percentuali di resa importantissime, si legge su Stadio. Quasi l’80% di passaggi riusciti, 59 palloni giocati, il 50% di duelli vinti, percentuale che sale addirittura al 66% se si considerano i contrasti aerei, il tutto con appena due falli fatti. È lui il vice-capocannoniere della squadra, un altro centrocampista insieme a Benassi (a quota 4). Peccato che stavolta non sia arrivato il successo, come accaduto in occasione della gara contro l’Atalanta. Intanto però è stato mantenuto inviolato il “fortino” Franchi, lo stadio dove sono stati messi insieme 14 dei 16 punti in classifica".

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