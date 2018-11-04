Stadio scrive: "Fiorentina, segui l'esempio di Chiesa. L'unico che dà sempre tutto se stesso..."
Federico Chiesa, storia di un ragazzo che non molla mai, che dà tutto se stesso sul campo. Oggi Stadio lo esalta in un articolo a lui riservato, dicendo che se la Fiorentina sapesse spendersi come sa...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 10:50
Federico Chiesa, storia di un ragazzo che non molla mai, che dà tutto se stesso sul campo. Oggi Stadio lo esalta in un articolo a lui riservato, dicendo che se la Fiorentina sapesse spendersi come sa spendersi Federico tutto sarebbe più semplice. Paragonato al David di Michelangelo per il suo coraggio nell'affrontare Golia, il quotidiano consiglia a tutti i giocatori viola di lottare come Chiesa in ogni partita.