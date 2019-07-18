Stadio, la Fiorentina è vicina a Miazga del Chelsea. Costa venti milioni, ma...

Secondo quanto riporta Stadio, la Fiorentina sarebbe molto interessata a Miazga giovane difensore centrale americano del Chelsea. Gli inglesi lo valutano venti milioni, e Barone sta parlando in manier...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2019 13:48

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