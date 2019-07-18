Stadio, la Fiorentina è vicina a Miazga del Chelsea. Costa venti milioni, ma...
Secondo quanto riporta Stadio, la Fiorentina sarebbe molto interessata a Miazga giovane difensore centrale americano del Chelsea. Gli inglesi lo valutano venti milioni, e Barone sta parlando in manier...
Secondo quanto riporta Stadio, la Fiorentina sarebbe molto interessata a Miazga giovane difensore centrale americano del Chelsea. Gli inglesi lo valutano venti milioni, e Barone sta parlando in maniera insistente col Chelsea per cercare di abbassare le pretese. Questo acquisto potrebbe avere una doppia funzionalità: accontentare Montella regalandogli un regista difensivo e incrementare il marketing negli States. I londinesi non sembrano intenzionati a tenerlo in squadra, ma non vorrebbero darlo in prestito. Dopo averlo acquistato nel gennaio 2016 per 4.5 milioni di euro dai New York Red Bulls, intendono concretizzare una ricca plusvalenza.