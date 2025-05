Stadio Curva Fiesole sold-out per Fiorentina-Inter, gara valida per la finale scudetto Primavera

Tutto esaurito al Viola Park per la finale scudetto del Campionato Primavera 1. Fiorentina e Inter si sfideranno questa sera alle 20:30 in un’atmosfera da grandi eventi, con lo stadio Curva Fiesole gremito in ogni ordine di posto. A confermare il sold out è stata la stessa ACF Fiorentina con una nota ufficiale:

“ACF Fiorentina comunica che i tagliandi per Fiorentina vs Inter, Finale del Campionato Primavera 1 2024/25, sono esauriti. Questa sera la Biglietteria del Viola Park rimarrà conseguentemente chiusa. Per agevolare l’afflusso degli spettatori, il parcheggio esterno sarà disponibile per i possessori del biglietto a partire dalle ore 19:00, con accesso da Via della Nave a Rovezzano 78.”