Stadio, Cabral non ha convinto, la Fiorentina ha come priorità l’acquisto di un’attaccante

Come riporta Stadio, Cabral nonostante tutte le attenuanti del caso, non ha convinto nei mesi giocati nella Fiorentina. Per questo motivo, la ricerca di un attaccante è in cima alle priorità del club. A Cabral un’altra occasione sarà comunque concessa a partire dal ritiro di Moena, dove verrà presa una decisione sul fatto se sarà un titolare oppure l’alternativa.

NOME NUOVO PER LA FIORENTINA DALLA TURCHIA