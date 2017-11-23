Stadio: Astori rinnova fino al 2020 con opzione fino al 2021. Ingaggio ritoccato, i dettagli...

Dopo Federico Chiesa, ecco la fumata bianca anche per il rinnovo di Davide Astori. Secondo quanto scrive l'edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio, infatti, il dg Corvino ha raggiunto l'accor...

Dopo Federico Chiesa, ecco la fumata bianca anche per il rinnovo di Davide Astori. Secondo quanto scrive l'edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio, infatti, il dg Corvino ha raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattualeanche con il capitano viola, con la firma che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà ufficializzata nel corso delle prossime ore. Le basi del nuovo contratto del difensore sono un leggero ritocco dell'ingaggio e l'allungamento dell'attuale scadenza (2019) di una ulteriore stagione e opzione a favore del club fino al 2021.