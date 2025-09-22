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SportMediaset scrive: passi avanti per il rinnovo di Mandragora con la società viola fino al 2028

L’obbiettivo della società viola e di Rolando Mandragora è quello di proseguire insieme e di rinnovare il contratto fino al 2028.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2025 21:59
SportMediaset scrive: passi avanti per il rinnovo di Mandragora con la società viola fino al 2028 - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In un inizio di campionato difficile per la Fiorentina(due punti in quattro partite), Rolando Mandragora è una delle poche note positive: dei tre gol segnati fino a questo momento dei viola, due sono stati realizzati dal centrocampista. La società, nel corso di questa settimana, cercherà di arrivare a un accordo definitivo per il rinnovo di Mandragora: il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026, anche se in caso di raggiungimento delle 25 presenza scatterebbe l’opzione di prolungamento fino al 2027. A prescindere da questa ipotesi,però, la volontà delle parti è di rinnovare fino al 2028. Lo riporta SportMediaset.

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