SportMediaset scrive: passi avanti per il rinnovo di Mandragora con la società viola fino al 2028
L’obbiettivo della società viola e di Rolando Mandragora è quello di proseguire insieme e di rinnovare il contratto fino al 2028.
In un inizio di campionato difficile per la Fiorentina(due punti in quattro partite), Rolando Mandragora è una delle poche note positive: dei tre gol segnati fino a questo momento dei viola, due sono stati realizzati dal centrocampista. La società, nel corso di questa settimana, cercherà di arrivare a un accordo definitivo per il rinnovo di Mandragora: il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026, anche se in caso di raggiungimento delle 25 presenza scatterebbe l’opzione di prolungamento fino al 2027. A prescindere da questa ipotesi,però, la volontà delle parti è di rinnovare fino al 2028. Lo riporta SportMediaset.