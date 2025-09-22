SportMediaset scrive: passi avanti per il rinnovo di Mandragora con la società viola fino al 2028

L’obbiettivo della società viola e di Rolando Mandragora è quello di proseguire insieme e di rinnovare il contratto fino al 2028.

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2025 21:59

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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