Sportmediaset: "La Fiorentina vuole Piccoli ma il Cagliari chiede 25 milioni. Troppi per i viola"
Sportmediaset sul proprio sito ha confermato l'interesse della Fiorentina per Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari autore di una stagione da protagonista con la maglia rossoblu la scorsa stagione....
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2025 11:48
Sportmediaset sul proprio sito ha confermato l'interesse della Fiorentina per Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari autore di una stagione da protagonista con la maglia rossoblu la scorsa stagione. Questo quello che scrive il sito del telegiornale sportivo:
"L'attaccante Piccoli del Cagliari è il nuovo obbiettivo della Fiorentina, che sarebbe molto interessata al centravanti azzurro. Per lui però i sardi chiedono 25 milioni di euro, una cifra giudicata troppo alta al momento dalla dirigenza viola."