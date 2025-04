Moise Kean incanta tutti. E Sportmediaset insiste. Nell’edizione odierna ha parlato dell’attaccante della Fiorentina. Dopo aver speso 40 milioni per Santi Gimenez a gennaio, i rossoneri vorrebbero un altro centravanti da affiancare al messicano. Il primo nome in agenda sarebbe proprio quello di Kean, attaccante da 23 gol in stagione in maglia viola. Per adesso ancora nessuna trattativa in ponte, solo un mero interessamento.