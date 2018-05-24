Sportitalia, sondaggio della Fiorentina per De Paul. Può giocare in tutte le zone della trequarti...
Secondo Sportitalia, Rodrigo De Paul piace alla Fiorentina. Il trequartista dell’Udinese, che può giocare anche come esterno sia a destra che a sinistra, piace al direttore generale Pantaleo Corvino,...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 09:55
Secondo Sportitalia, Rodrigo De Paul piace alla Fiorentina. Il trequartista dell’Udinese, che può giocare anche come esterno sia a destra che a sinistra, piace al direttore generale Pantaleo Corvino, che lo segue da vicino.