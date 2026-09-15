Sportitalia: “Si valuta la posizione di Tedesco in casa Bologna. Palladino o D’Aversa i possibili sostituti”

Aggiornamento della panchina del Bologna

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il tecnico Tedesco è in bilico: “Il Bologna sta valutando la posizione di Tedesco dopo i primi risultati deludenti. Per l’eventuale sostituzione fra gli allenatori valutati ci sono Roberto D’Aversa e Raffaele Palladino che ha visto tre delle quattro partite del Bologna fin qui giocate.”