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Sportitalia: “Si valuta la posizione di Tedesco in casa Bologna. Palladino o D’Aversa i possibili sostituti”

Aggiornamento della panchina del Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2026 19:10
Sportitalia: “Si valuta la posizione di Tedesco in casa Bologna. Palladino o D’Aversa i possibili sostituti” -
Palladino
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Secondo quanto riportato da Sportitalia, il tecnico Tedesco è in bilico: “Il Bologna sta valutando la posizione di Tedesco dopo i primi risultati deludenti. Per l’eventuale sostituzione fra gli allenatori valutati ci sono Roberto D’Aversa e Raffaele Palladino che ha visto tre delle quattro partite del Bologna fin qui giocate.”

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