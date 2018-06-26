Sportitalia, Lafont prima scelta. Operazione alla Meret. Altri due portieri in lizza

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla vicenda portiere che tiene banco in casa viola a Sportitalia. Il profilo preferito è quello di Lafont, giovane portiere del Tolosa che costa circa 20 milioni, c...

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla vicenda portiere che tiene banco in casa viola a Sportitalia. Il profilo preferito è quello di Lafont, giovane portiere del Tolosa che costa circa 20 milioni, cifra che la Fiorentina era disposta a sborsare per Meret. Il francese rimane dunque l'obbiettivo più caldo. Le piste alternative sono Gabriel (pista molto calda) e Costil (pista un po' più fredda)