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Sportitalia, la Fiorentina vuole prendere Mandagora e Larsen dell'Udinese

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello a Sportitalia la Fiorentina è piombata in maniera decisa su due giocatori dell'Udinese. Piacciono moltissimo infatti a Pradè Larsen e Mandrogora, e per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 00:21
Sportitalia, la Fiorentina vuole prendere Mandagora e Larsen dell'Udinese -
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Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello a Sportitalia la Fiorentina è piombata in maniera decisa su due giocatori dell'Udinese. Piacciono moltissimo infatti a Pradè Larsen e Mandrogora, e per loro il direttore sportivo della Fiorentina sarebbe pronto a presentare delle belle offerte.

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