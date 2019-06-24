Sportitalia, la Fiorentina vuole prendere Mandagora e Larsen dell'Udinese

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello a Sportitalia la Fiorentina è piombata in maniera decisa su due giocatori dell'Udinese. Piacciono moltissimo infatti a Pradè Larsen e Mandrogora, e per...

A cura di Redazione Labaroviola 25 giugno 2019 00:21

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