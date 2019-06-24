Sportitalia, la Fiorentina vuole prendere Mandagora e Larsen dell'Udinese
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello a Sportitalia la Fiorentina è piombata in maniera decisa su due giocatori dell'Udinese. Piacciono moltissimo infatti a Pradè Larsen e Mandrogora, e per...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 00:21
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello a Sportitalia la Fiorentina è piombata in maniera decisa su due giocatori dell'Udinese. Piacciono moltissimo infatti a Pradè Larsen e Mandrogora, e per loro il direttore sportivo della Fiorentina sarebbe pronto a presentare delle belle offerte.