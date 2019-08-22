Sportitalia, domani incontro Barone-Giuffredi per Biraghi all’Inter. Dalbert...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, domani è previsto un incontro tra l’agente di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi e Joe Barone per trovare una risoluzione della trattativa che porterebbe il te...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, domani è previsto un incontro tra l’agente di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi e Joe Barone per trovare una risoluzione della trattativa che porterebbe il terzino viola a Milano, sponda Inter. Il giocatore ha l’accordo con i nerazzurri che offrono Dalbert. Nelle ultime ore c’è stata un’apertura e la trattativa potrebbe chiudersi con uno scambio di prestiti con diritto di riscatto a 10/12 mln.