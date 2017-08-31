Sportitalia: Babacar è incedibile, no secco a Brighton e West Ham

Babacar è e resterà a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina

Khouma El Babacar è e sarà a tutti gli effetti, ancora, un calciatore della Fiorentina. Infatti, come riportato da Sportitalia, la società gigliata avrebbe rifiutato due importanti proposte provenienti dall'Inghilterra, dichiarando così il giocatore incedibile. Stando alle indiscrezioni pare infatti che i due club d'oltremanica che avrebbero provato a bussare alla porta dei viola per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante senegalese fossero il Brighton ed il West Ham, che però hanno ricevuto un secco no da parte della società della famiglia Della Valle.