Sportiello: "Vorrei rimanere a lungo, ma non dipende totalmente da me. Intanto ringrazio la Fiorentina..."

Ai microfoni di TMW Radio giungono le dichiarazioni del portiere della Fiorentina Marco Sportiello: “Col Genoa è stata una partita molto difficile. Il Genoa ci ha aspettati bassi, abbiamo avuto occasi...

Ai microfoni di TMW Radio giungono le dichiarazioni del portiere della Fiorentina Marco Sportiello: “Col Genoa è stata una partita molto difficile. Il Genoa ci ha aspettati bassi, abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio ma non siamo riusciti a segnare. Ci prendiamo il punto e pensiamo alla prossima. Il campo? Ora sono contento, ringrazio la Fiorentina e spero di ripagarla al meglio. Ci sono squadre in alto più attrezzate come Napoli, Roma e Juventus. Noi siamo una bellissima realtà, spero nei prossimi anni di restare e regalare qualche gioia ai tifosi. Vorrei rimanere a lungo, ma non dipende totalmente da me. Intanto voglio migliorarmi giorno dopo giorno. Il campionato è spaccato, ce ne sono quattro o cinque irraggiungibili, poi un altro gruppo di squadre che lotta per l’Europa. La testa della classifica? La Juve è sempre la Juve, con la Roma abbiamo perso per alcuni episodi a nostro sfavore, a Napoli invece abbiamo fatto una grande prestazione. Penso però che alla fine la spunteranno i bianconeri, anche se pure l’Inter sta facendo bene con un grande allenatore”.