Sportiello: "Il cuore non mancherà quest'anno. Bisogna fermare tutta la Juventus, non solo Dybala. Spero di poter vestire viola per molti anni..."

Marco Sportiello ha appena parlato in esclusiva su Tgr Toscana: “Certo, la Fiorentina è una squadra tutto cuore, quello che non mancherà per tutto il campionato. Siamo una squadra che corre parecchio...

Marco Sportiello ha appena parlato in esclusiva su Tgr Toscana: “Certo, la Fiorentina è una squadra tutto cuore, quello che non mancherà per tutto il campionato. Siamo una squadra che corre parecchio e queste caratteristiche non mancheranno. Siamo in rodaggio ma presto saremo al massimo. Dybala? È un grandissimo giocatore, forse nel momento migliore della sua carriera ma penso che bisogna fermare tutta la Juventus. Una squadra formata da grandi campioni ma noi non abbiamo paura e ci proveremo. A Poggibonsi è stato un anno importante nel mio percorso di crescita, un anno di C2, il primo da professionista. Adesso sono orgoglioso far parte della squadra più importante della Toscana. Spero di poter indossare per molti anni questa maglia. Federico Chiesa ha grandi qualità, anche a livello umano. È un ragazzo che va lasciato lavorare e crescere in tranquillità. Sicuramente avrà una grande carriera. L’alluvione di Livorno? E’ giusto che lo sport faccia di tutto per aiutare le persone colpite da questa tragedia”.