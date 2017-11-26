Sportiello a caccia della centesima presenza in Serie A. Festeggerà fermando Immobile?

Contro la Lazio Marco Sportiello festeggerà un piccolo record personale. Il portiere ex Atalanta infatti è ferma a 99 presenze in Serie A

Contro la Lazio Marco Sportiello festeggerà un piccolo record personale. Il portiere ex Atalanta infatti è ferma a 99 presenze in Serie A e contro la Lazio scatterà la presenza numero 100. Quello che stupisce è che 25 di queste siano state concluse senza aver subito gol. Contro i biancocelesti, per fermare Immobile & co. serviranno anche le sue parate..