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Sportiello a caccia della centesima presenza in Serie A. Festeggerà fermando Immobile?

Contro la Lazio Marco Sportiello festeggerà un piccolo record personale. Il portiere ex Atalanta infatti è ferma a 99 presenze in Serie A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 09:29
Sportiello a caccia della centesima presenza in Serie A. Festeggerà fermando Immobile? - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello
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Contro la Lazio Marco Sportiello festeggerà un piccolo record personale. Il portiere ex Atalanta infatti è ferma a 99 presenze in Serie A e contro la Lazio scatterà la presenza numero 100. Quello che stupisce è che 25 di queste siano state concluse senza aver subito gol. Contro i biancocelesti, per fermare Immobile & co. serviranno anche le sue parate..

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