Sport Bild: la Fiorentina offre 2,5 mln per Pedersen, ma l’Union Berlino rifiuta

Il terzino sinistro è finito nel mirino della Fiorentina, ma l'offerta al momento non sembra soddisfacente

Kristian Pedersen, giovane terzino sinistro attualmente di proprietà dell’Union Berlino, è finito nel mirino della Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato da Sport Bild, sembra che i viola abbiano già presentato la loro offerta al club tedesco. Tuttavia la proposta da 2,5 milioni di euro avanzata dalla società gigliata sarebbe stata rifiutata dalla società detentrice del cartellino del danese.