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Sponsor Serie A: Juventus prima, Fiorentina ultima, unica squadra senza neanche una sponsorizzazione

Tuttosport riporta l'analisi, realizzata da sporteconomy su quanto incassano i club di Serie A grazie alla sponsorizzazione sulle maglie. La Juventus è prima con oltre 20 milioni di introiti. La Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2018 15:34
Sponsor Serie A: Juventus prima, Fiorentina ultima, unica squadra senza neanche una sponsorizzazione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Tuttosport riporta l'analisi, realizzata da sporteconomy su quanto incassano i club di Serie A grazie alla sponsorizzazione sulle maglie. La Juventus è prima con oltre 20 milioni di introiti. La Fiorentina, invece, è ultima, essendo l'unica squadra di Serie A senza né Main Sponsor, né Second Sponsor, né Retro Sponsor.

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