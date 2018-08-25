Sponsor Serie A: Juventus prima, Fiorentina ultima, unica squadra senza neanche una sponsorizzazione
Tuttosport riporta l'analisi, realizzata da sporteconomy su quanto incassano i club di Serie A grazie alla sponsorizzazione sulle maglie. La Juventus è prima con oltre 20 milioni di introiti. La Fiore...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2018 15:34
Tuttosport riporta l'analisi, realizzata da sporteconomy su quanto incassano i club di Serie A grazie alla sponsorizzazione sulle maglie. La Juventus è prima con oltre 20 milioni di introiti. La Fiorentina, invece, è ultima, essendo l'unica squadra di Serie A senza né Main Sponsor, né Second Sponsor, né Retro Sponsor.