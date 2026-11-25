Speciale tuona: "Basta con le dichiarazioni imbarazzanti di Vanoli, la società intervenga subito"

Il giornalista e tifoso viola ha tuonato contro il tecnico della Fiorentina

Dopo un primo intervento pubblicato su X a caldo dopo il crollo della Fiorentina a Monza, il giornalista del Tg La7 e noto sostenitore gigliato Luca Speciale è tornato a farsi sentire sullo stesso social con una nuova, durissima presa di posizione nei confronti dei vertici societari e dell'area tecnica.

«Servirebbero retribuzioni legate al rendimento»

Nel suo nuovo sfogo, Speciale ha attaccato frontalmente la comunicazione e i risultati del club: «Da quindici mesi un’intera piazza deve sorbirsi le solite analisi impacciate e poco credibili, sempre le stesse frasi fatte e le imbarazzanti giustificazioni di Vanoli: "Manca la fame", "Serve umiltà", "Bisogna capire il peso di questa maglia", "Puntiamo ai 40 punti e poi valuteremo". Sfido a trovare un altro club al mondo con un simile squilibrio tra risorse investite, rendimento in campo e durata della crisi. Sono convinto da tempo che nel calcio andrebbero introdotti gli stipendi legati alle prestazioni: una quota fissa minima, e il resto vincolato ai risultati concreti. Se arrivano i punti, cresce lo stipendio mensile; al termine dell'annata, poi, scattano eventuali bonus di produzione in base ai traguardi raggiunti, esattamente come avviene nel mondo aziendale. Solo così li vedremmo lottare in campo con la bava alla bocca».

L'affondo su Commisso e Paratici

Il giornalista ha poi riservato una stoccata diretta anche al numero uno viola e al dirigente: «Il patron americano si decida finalmente a dettare linee chiare e a farsi sentire con fermezza, anziché limitarsi a dispensare strette di mano a chi lo applaude. E il direttore trasformi un Viola Park fin troppo accogliente in una sorta di rigido collegio, prima che si trasformi definitivamente nel ponte del Titanic, dove ormai da anni l'orchestra continua imperterrita a suonare sempre la stessa solfa».