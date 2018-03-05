Sparatoria a Ponte Vespucci (Firenze), ucciso un uomo di colore. Fermato un italiano.

Momenti di puro terrore in pieno giorno, fra le 11,30 e mezzogiorno, all'altezza di Ponte Vespucci (a due passi dal centro storico) dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Un uomo di col...

Momenti di puro terrore in pieno giorno, fra le 11,30 e mezzogiorno, all'altezza di Ponte Vespucci (a due passi dal centro storico) dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Un uomo di colore, 70 anni, è rimasto ucciso dai colpi di arma da fuoco, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.

La polizia, allertata dai militari in servizio davanti al vicino consolato degli Stati Uniti, ha fermato un uomo, a quanto sembra un italiano di 64 anni, nella vicina via Montebello.

Fin da ora gli inquirenti escludono la matrice razziale.

Fonte: La Nazione