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Sparatoria a Ponte Vespucci (Firenze), ucciso un uomo di colore. Fermato un italiano.

Momenti di puro terrore in pieno giorno, fra le 11,30 e mezzogiorno, all'altezza di Ponte Vespucci (a due passi dal centro storico) dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Un uomo di col...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 13:04
Sparatoria a Ponte Vespucci (Firenze), ucciso un uomo di colore. Fermato un italiano. -
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Firenze
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Momenti di puro terrore in pieno giorno, fra le 11,30 e mezzogiorno, all'altezza di Ponte Vespucci (a due passi dal centro storico) dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Un uomo di colore, 70 anni, è rimasto ucciso dai colpi di arma da fuoco, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.

La polizia, allertata dai militari in servizio davanti al vicino consolato degli Stati Uniti, ha fermato un uomo, a quanto sembra un italiano di 64 anni, nella vicina via Montebello.

Fin da ora gli inquirenti escludono la matrice razziale.

Fonte: La Nazione

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