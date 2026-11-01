Spalletti si arrende: "Preferisco stare con chi non mi volterà mai le spalle e non mi guarderà male"

Il tecnico bianconero ha parlato prima della gara col Napoli

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato del brutto momento dei bianconeri: "Non sono contento di questo momento che stiamo attraversando e mi viene sempre più voglia di stare coi miei cani e di fare cene con gli amici che non mi volteranno mai le spalle e che non mi guarderanno mai in un altro modo."