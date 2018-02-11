Spalletti: “Se Borja Valero perde ancora palloni davanti alla difesa non gioca più”
Il mai banale tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni Rai al termine di Inter-Bologna ed ha commentato la prestazione di Borja Valero:“Ho parlato con Borja Valero, se continua...
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2018 18:13
Il mai banale tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni Rai al termine di Inter-Bologna ed ha commentato la prestazione di Borja Valero:
“Ho parlato con Borja Valero, se continua a perdere palloni pericolosi davanti alla difesa non lo faccio più giocare”.
Sicuramente il tecnico toscano non l’ha mandata a dire allo spagnolo...