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Spalletti: “Se Borja Valero perde ancora palloni davanti alla difesa non gioca più”

Il mai banale tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni Rai al termine di Inter-Bologna ed ha commentato la prestazione di Borja Valero:“Ho parlato con Borja Valero, se continua...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2018 18:13
Spalletti: “Se Borja Valero perde ancora palloni davanti alla difesa non gioca più” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Spalletti
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Il mai banale tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni Rai al termine di Inter-Bologna ed ha commentato la prestazione di Borja Valero:

“Ho parlato con Borja Valero, se continua a perdere palloni pericolosi davanti alla difesa non lo faccio più giocare”.

Sicuramente il tecnico toscano non l’ha mandata a dire allo spagnolo...

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