Spalletti: "Felice di essere all'Inter! La firma sul contratto? A noi basta una stretta di mano"

Il (quasi) nuovo tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, è stato pizzicato questa mattina alla Malpensa in compagnia di Piero Ausilio e Steven Zhang. I tre sono decollati in direzione Nanchino, per pres...

Il (quasi) nuovo tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, è stato pizzicato questa mattina alla Malpensa in compagnia di Piero Ausilio e Steven Zhang. I tre sono decollati in direzione Nanchino, per presentare il nuovo allenatore dell'Inter, alla cordata Suning. Mancano ormai soltanto le firme sul contratto per ufficializzare il matrimonio fra Spalletti e la società meneghina, a questo proposito le domande dei giornalisti al tecnico toscano che ha risposto così: "La firma sul contratto? È tutto a posto, perché ci siamo dati la mano: siamo quelli all'antica a cui basta una stretta di mano, sono felice di essere all'Inter". Sul Ds Walter Sabatini: "Dire che sono felice di lavorare con lui è superfluo. È una bella persona ed è capace nella sua professione. Quando lavori con persone che hanno rispetto, qualità e contatto, diventa tutto più facile".