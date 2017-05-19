In Spagna sono sicuri: il Valencia sta preparando l'offensiva per arrivare a Badelj

I contatti fra i due club c'erano già stati la scorsa estate, ma oggi lo scenario sembra molto diverso...

Milan Badelj e la Fiorentina sembrano sempre più lontani ed ora ad impedire la riconciliazione fra il centrocampista, con contratto in scadenza nel 2018, e la società gigliata contribuiscono anche alcuni rumors provenienti dalla Spagna. Infatti, secondo quando riportato da Superdeporte, pare che il Valencia sia seguendo con attenzione l'evolversi della situazione del croato e che, allo stesso tempo, stia mettendo appunto la strategia più efficace per strapparlo alla Fiorentina già nella prossima sessione di mercato.

Interesse quello degli spagnoli che non è certo nuovo, poiché i contatti fra i due club c'erano già stati nel corso della scorsa estate. La trattativa, tuttavia, non andò in porto a causa delle richieste della società gigliata che, a detta degli spagnoli, erano troppo alte. Oggi lo scenario sembra diverso e, stando alle indiscrezioni, pare che l'affare possa chiudersi per una cifra che oscilla fra i 6 ed i 10 milioni di euro.