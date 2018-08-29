Spagna e Inghilterra scatenate per Simeone, ma la Fiorentina non cede. La foto pubblicata...

Le big europee non demordono per Giovanni Simeone. La foto pubblicata sui social, che lo ritrae in compagnia del padre, ha scatenato i tifosi dell'Atletico Madrid, che ora chiedono di portare il figli...

Le big europee non demordono per Giovanni Simeone. La foto pubblicata sui social, che lo ritrae in compagnia del padre, ha scatenato i tifosi dell'Atletico Madrid, che ora chiedono di portare il figlio del Cholo in Spagna. La Fiorentina però non ha intenzione di cederlo, con Corvino che ha rifiutato offerte spagnole ed inglesi, in particolare del Tottenham. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.