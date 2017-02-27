Sousa: "Saponara era stanco e l'ho tolto, fiero dei ragazzi. Stasera dormo tranquillo.."

Queste le parole del tecnico viola Paulo Sousa al termina di Fiorentina-Torino. Queste le sue parole

Queste le parole del tecnico viola Paulo Sousa al termina di Fiorentina-Torino. Queste le sue parole: " Penso che stasera dormirò serenamente perché ho fatto il mio lavoro con grande onestà, così come del resto ho sempre fatto. Sono fiero della prova dei miei ragazzi che hanno provato ad onorare la maglia. Non siamo riusciti a chiudere la partita quando stavamo spingendo, abbiamo abbassato il baricentro e subito il pari. Sui Cambi? Ho tolto Saponara perché non ce la faceva più, era molto stanco. Anche Sanchez ha accusato dei crampi forti a entrambi i polpacci. Ho provato a farli giocare il più possibile. Rigore non fischiato a Chiesa? Ho sempre detto che noi vogliamo aiutare gli arbitri. Come dobbiamo migliorare noi, devono migliorare loro..".