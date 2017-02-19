Sousa: "Chiesa tolto per problema fisico, per noi è prezioso. Gli errori individuali ci puniscono sempre. Il Milan.."

Sousa parla nel post partita: "Giovedì giocata partita difficile e ne abbiamo risentito. In mezzo c'è stata anche un po' di sfortuna..

Le parole di mister Sousa nel post partita: "Abbiamo giocato giovedì facendo uno sforzo incredibile in Europa League, facendo un viaggio lungo e una partita veramente molto stancante. Abbiamo chiuso il Milan nella sua propria metà campo e abbiamo cercato di vincere fino alla fine. In fin dei conti, per colpa di una palla inattiva ed un errore nostro a centrocampo abbiamo preso due gol immeritati. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita e cercare di vincerla. Siamo stati nettamente superiori al Milan fuori casa contro una squadra che sta molto bene fisicamente, ma dopo la trasferta di giovedì mi ritengo soddisfatto della prestazione perché so che i ragazzi ci credono sempre. Tutti quelli che giocano in Europa fanno fatica la domenica dopo, è un dato di fatto. Oggi però abbiamo spinto e creato, non siamo stati fortunati. Abbiamo cercato di metterli in difficoltà facendoli abbassare il più possibile e ci è mancato solo di fare gol visti i 18 tiri verso la porta. Chiesa? Già durante l'intervallo aveva accusato un risentimento muscolare. E' un ragazzo meraviglioso, che non si ferma davvero mai davanti a nulla. Deve imparare a conoscere meglio il suo corpo, ma non possiamo permetterci di perderlo e lo abbiamo sostituito dopo aver visto che continuava ad accusare problemi. Non si tratta comunque di niente di grave".