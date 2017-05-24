Sousa, addio Italia. Per lui è pronta la panchina del Porto.
Dopo l'addio di Nuno Espirito Santo al Porto, il club portoghese starebbe pensando di affidare la panchina a Paulo Sousa. Oltre a lui..
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2017 17:32
Dopo le forti indiscrezioni di ieri, arrivano nuove conferme che vedrebbero Sousa fuori dall'Italia. Come riporta Premium Sport infatti, dopo l'addio al Porto di Nuno Espirito Santo, il club portoghese starebbe pensando di affidare la squadra a Paulo Sousa. Oltre a lui che rimane il favorito, è forte il nome dell'ex viola Claudio Ranieri.